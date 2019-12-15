Следующий бой Ломаченко проведет за звание абсолютного чемпиона, соперник уже известен

Ломаченко сразится с Теофимо Лопесом

Обладатель трех чемпионских титулов по версии WBC, WBA и WBO, Василий Ломаченко узнал имя своего следующего соперника, с которым он проведет следующий бой за право быть абсолютным чемпионом в легком весе. Весной следующего года на суперпоединок против украинца выйдет американец Теофимо Лопес.

Очень быстрая развязка встречи представителя США с ганцем Ричардом Комми стала настоящей сенсацией и добавила интригу предстоящему бою Ломаченко.

В воскресенье,15 декабря, Лопес провел блестящий двухраундовый поединок со своим оппонентом, отобрав у него титул чемпиона в легком весе по версии IBF.

Если первый раунд был традиционно пристрелочным, то во втором Лопес выдал блестящий боковой удар, от которого Комми "поплыл". И даже секунды, пока судья отсчитывал нокдаун, не спасли его от порожения. После того, как действующий обладатель пояса решил продолжить поединок, Лопесу не стоило больших трудов отправить соперника в нокаут. Отбиваться от града выпущенных ударов потерявшийся на ринге спортсмен не мог совершенно, из-за чего судья остановил поединок.

Teofimo Lopez is 22 years old pic.twitter.com/HQDA6ru4qp — Jimmy Clarke (@JimmyClarke) December 15, 2019

Победа против Комми дала Лопесу право претендовать на звание абсолютного чемпиона, но для этого ему придется одолеть Василия Ломаченко.

Впрочем, для украинца американец совсем уж не станет проходным соперником.

Как утверждает промоутер Ломаченко Боб Арум, следующий бой его подопечного состоится весной 2020-го года. Ранее существовала предварительная договоренность о том, что украинский чемпион будет биться с победителем пары Комми - Лопес.

Свой третий пояс украинец добыл в Лондонской "O2 Арене" в ночь на 31 августа в бою против Люка Кэмпбелла.

Напомним, в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке Ломаченко победил венесуэльского боксера и стал обладателем чемпионского титула WBA в легком весе.