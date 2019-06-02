Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Следователи ГР задержали стрелявших спьяну по детям ментов

11:00
Пьяных копов-стрелков задержали - фото 1
Пьяных копов-стрелков задержали

Правоохранители задержали злоумышленников, которые по непонятным причинам умудрились стать полицейскими, и не просто ранили маленького ребенка в Переяслав-Хмельницком, но еще и сумели поначалу отмазаться.

В субботу, 2 июня, детективы ГБР задержали двоих обвиняемых в нанесении тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику.

Полиция прострелила голову ребенку – ГБР

Как утверждают следователи, во время стрельбы по ребенку копы были не при исполнении, что видимо дает индульгенцию полицейскому ведомству. По крайней мере глава Нацполиции Сергей Князев наверняка считает именно так. На своей странице в Facebook он ни словом не осудил своих подчиненных, а лишь сухо рассказал о сборе доказательств. И подчеркнул, что табельного оружия у пьяных копов не было:

"Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны в порядке статьи 208 УПК. Это полицейские, которые во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР".

Не упомянул Князев и о том, что изначально менты пытались обставить все так, будто малыш просто упал и ударился головой. Причем аваковские оборотни продолжали лепить чушь даже после обнаружения на месте ЧП гильзы.

У самого же пострадавшего - тяжелое огнестрельное ранение головы. В данный момент он находится в реанимации Охматдета в Киеве, а врачи не дают прогнозов.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
уголовное дело полиция стрельба ранение Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский расширил свою администрацию - фото 1
Зеленский расширил свою администрацию - а обещал сократить
Вчера, 18:04
Россия ввела новые санкции против Украины: что изменится - фото 1
Россия ввела новые санкции против Украины: что изменится
Вчера, 13:43
Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ - фото 1
Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ
Вчера, 12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...