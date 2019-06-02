Следователи ГР задержали стрелявших спьяну по детям ментов

Пьяных копов-стрелков задержали

Правоохранители задержали злоумышленников, которые по непонятным причинам умудрились стать полицейскими, и не просто ранили маленького ребенка в Переяслав-Хмельницком, но еще и сумели поначалу отмазаться.

В субботу, 2 июня, детективы ГБР задержали двоих обвиняемых в нанесении тяжких телесных повреждений пятилетнему мальчику.

Как утверждают следователи, во время стрельбы по ребенку копы были не при исполнении, что видимо дает индульгенцию полицейскому ведомству. По крайней мере глава Нацполиции Сергей Князев наверняка считает именно так. На своей странице в Facebook он ни словом не осудил своих подчиненных, а лишь сухо рассказал о сборе доказательств. И подчеркнул, что табельного оружия у пьяных копов не было:

"Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны в порядке статьи 208 УПК. Это полицейские, которые во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР".

Не упомянул Князев и о том, что изначально менты пытались обставить все так, будто малыш просто упал и ударился головой. Причем аваковские оборотни продолжали лепить чушь даже после обнаружения на месте ЧП гильзы.

У самого же пострадавшего - тяжелое огнестрельное ранение головы. В данный момент он находится в реанимации Охматдета в Киеве, а врачи не дают прогнозов.