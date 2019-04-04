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Армия России завела "боевых магов": подробности

09:30
Армия России завела "боевых магов" - фото 1
Армия России завела "боевых магов"

Журнал Минобороны РФ опубликовал статью о "боевых магах" России. Рассказываем, что курил автор и в чем суть его идей.

Мракобесие – важная часть госидеологии "заперебрика". Сперва оно добралось до госаппарата Россиюшки, потом до науки и вот, настал черед армии.

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Официальное издание Минообороны РФ "Армейский сборник" раскрыло нам страшную тайну. Оказывается, в России есть боевые маги! Правда, называют их парапсихологами, но суть бреда от этого не меняется.

Армейские чародеи будто бы могут проникать в мысли противника и взламывать компьютерные программы.

Автор опуса – полковник Николай Поросков. Озаглавлена статья достаточно претенциозно: "Суперсолдат для войн будущего".

Армия России завела 'боевых магов': подробности - фото 178726

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Казалось бы, речь в материале должна идти о экзоскелетах и "космических войнах", но получилось это.

"Командование интересовало, как можно «снять» информацию: вскрыть замысел противника, состав привлекаемых сил и средств. <...> Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку", - пишет автор, употребивший неведомое зелье.

Но автора поперло и он пошел дальше:

"Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации", - пишет Поросков.

Что это было? Честно, мы не знаем. Может Путинка, может волшебная трын-трава или передоз новостями с "Первого".

Но одно мы можем сказать точно: если в ВС РФ будут и дальше появляться такие материалы, то покой маленького Вани, спящего на печке, точно никто не побеспокоит.

Напомним, американское космическое агентство НАСА опубликовало фото духовника Роскосмоса и не на шутку взбудоражило российский сегмент сети.

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