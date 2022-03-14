Скільки мільярдів втратили найбагатші українці через війну

Коли життя - не цукор / Фокус

Війна Росії проти України значно скоротила статки найбагатших українських бізнесменів. Forbes порахував, скільки саме.

Рінат Ахметов зберіг першу сходинку рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків 4,2 млрд доларів. Половина цієї суми – оцінка 75-відсоткової частки у "Метінвесті" з урахуванням накопиченого прибутку за 2021 рік.

В порівнянні із лютим 2022 року Ахметов втратив 9,5 млрд доларів.

Статки Віктора Пінчука зменшилися з 2,6 млрд доларів до 1,9 млрд доларів. 900 млн доларів цієї суми припадає на нерухомість за кордоном, близько пів мільярда – на готівкові кошти та інші ліквідні активи.

Оцінка майна Костянтина Жеваго впала на 0,8 млрд доларів, до 1,3 млрд доларів, передусім через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo. Його 50-відсотковий пакет, згідно з поточними котируваннями Лондонської біржі, коштує 578 млн доларів. Майже таку ж суму Жеваго зберігає у валюті.

Мільярдерами залишаються Вадим Новинський (1,3 млрд), Влад Яценко (1,1 млрд доларів), Геннадій Боголюбов (1,1 млрд доларів) та Ігор Коломойський (1 млрд доларів).

Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів з початку війни.

Українські активи, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях Forbes оцінював з дисконтом 60–80%, залежно від ступеню ризику пошкоджень чи втрати контролю.

Активи на непідконтрольних територіях видання оцінювало у 0–10% від довоєнної вартості. Дисконт не застосовувався до закордонних активів бізнесменів, а також готівкових коштів та інших ліквідних активів.