Володимир Зеленський война Досьє

Скільки мільярдів втратили найбагатші українці через війну

Вчера, 19:59
Коли життя - не цукор - фото 1
Коли життя - не цукор / Фокус

Війна Росії проти України значно скоротила статки найбагатших українських бізнесменів. Forbes порахував, скільки саме.

Рінат Ахметов зберіг першу сходинку рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків 4,2 млрд доларів. Половина цієї суми – оцінка 75-відсоткової частки у "Метінвесті" з урахуванням накопиченого прибутку за 2021 рік.

В порівнянні із лютим 2022 року Ахметов втратив 9,5 млрд доларів.

Статки Віктора Пінчука зменшилися з 2,6 млрд доларів до 1,9 млрд доларів. 900 млн доларів цієї суми припадає на нерухомість за кордоном, близько пів мільярда – на готівкові кошти та інші ліквідні активи.

Оцінка майна Костянтина Жеваго впала на 0,8 млрд доларів, до 1,3 млрд доларів, передусім через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo. Його 50-відсотковий пакет, згідно з поточними котируваннями Лондонської біржі, коштує 578 млн доларів. Майже таку ж суму Жеваго зберігає у валюті.

Мільярдерами залишаються Вадим Новинський (1,3 млрд), Влад Яценко (1,1 млрд доларів), Геннадій Боголюбов (1,1 млрд доларів) та Ігор Коломойський (1 млрд доларів).

Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів з початку війни.

Українські активи, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях Forbes оцінював з дисконтом 60–80%, залежно від ступеню ризику пошкоджень чи втрати контролю.

Скільки мільярдів втратили найбагатші українці через війну - фото 210624

Активи на непідконтрольних територіях видання оцінювало у 0–10% від довоєнної вартості. Дисконт не застосовувався до закордонних активів бізнесменів, а також готівкових коштів та інших ліквідних активів.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Олигархи миллиардер Игорь Коломойский Ринат Ахметов Виктор Пинчук Галина Герега Константин Жеваго Петр Порошенко Новини Украина
Форбс
Другое на тему
Росія грає у ядерний шантаж - фото 1
Мавпи з гранатами: Росіяни підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької АЕС
Вчера, 16:08
Русская провокация в центре Донецка - фото 1
Россия ради фейка об обстреле Донецка убила десятки людей
Вчера, 14:53
Яворів зазнав нищівного удару - фото 1
Внаслідок російського бомбардування Яворіва загинуло 35 людей
13 марта, 12:44
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45