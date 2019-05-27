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Скандальный СБУшник подал в суд. У его семьи гражданство РФ

16:00
Скандальный СБУшник подал в суд. Он хочет вернуть себе работу - фото 1
Скандальный СБУшник подал в суд. Он хочет вернуть себе работу

Экс-замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко намерен вернуться на работу. С помощью суда.

Решить вопрос: стали известны тарифы Семочко

23 мая бывший шпион подал заявление в Кассационный суд с требованием отменить указ экс-гаранта Петра Порошенко о своем увольнении.

Ответчиком по делу выступит уже новый гарант Владимир Зеленский. Почему указ незаконен не совсем ясно, ведь Сергей Семочко является довольно одиозным персонажем. Еще в декабре прошлого года стало известно, что у жены и дочери незадачливого Штирлица имеется российское гражданство. Сам же Семочко в эфире телеканала ZIK клялся, что это все домыслы. Но как оказалось нет. Контрразведка подтвердила наличие паспортов агрессора у семьи нашего героя.

Общественность длительное время требовала уволить скандального шпиона, но у предыдущей власти что-то не сложилось.

Главразведчика отправили в отставку лишь 12 апреля, когда президентская кампания Порошенко была в самом разгаре. Совпадение? Вы сами знаете ответ. Увы, но это не помогло Петру Алексеевичу. Победил то Зеленский. Может новый гарант будет умнее? Хотя...

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Сергей Семочко Петр Порошенко суд СБУ Новости Украина
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