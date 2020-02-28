Скандал в Кабмине: Маркарова публично развалила Милованова

Маркарова "умыла" Милованова и намекнула на коррупцию

В четверг, 27 февраля, министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил об очередной «победе» правительства Гончарука - выделении 90 миллиардов гривен на развитие промышленности.

Впрочем, пафосные речи некомпетентного главы МЭРТ развеяла министр финансов Оксана Маркарова, которая зашла на страницу Милованова в Facebook и оставила под его постом весьма едкий комментарий.

"Мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро в следующие три года. Для сравнения - в этом и прошлых годах поддержка примерно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в восемь раз. Вся поддержка будет разделяться по современным лучшим практикам и будет решать проблемы в тех направлениях, где не работают рынки", - отметил Милованов.

На эту фразу его коллега заявила, что прежпринимателям совсем не нужны столь резкие вливания средств, тем более, если они будут направлены "на некоторых избранных":

"Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных".

19 февраля Кабинет Министров Украины создал координационный центр по вопросам промышленности. Его главной задачей является обеспечение роста промышленного производства и создание новых рабочих мест.

По данным Государственной службы статистики, в январе 2020 года рост промышленного производства в Украине снизился по сравнению с показателями января 2019 года на 5,1%. Рост сельского хозяйства повысился за тот же период на 3%. А на фоне огроменных дыр в бюджете "Слуги народа" и Зе команда решили пойти простым путем - "раскулачивать" представителей бизнеса повышением налогов.