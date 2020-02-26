Нужно усилить слабое правительство: Гончарук подтвердил встречу с Тигипко (ВИДЕО)

Гончарук расписался в провальной работе Кабмина

В среду, 26 февраля, пока еще премьер-министр Украины прокомментировал слухи о своей готовящейся отставке. Правда, сам глава Кабмина заявил, что увольняться не собирается.

Как утверждает Алексей Гончарук, тему ухода с должности с президентом Зеленским он не обсуждал. Хотя это и не означает отсутствие желания лидера Зе команды сменить главы правительства.

По словам же премьера, он сам, как и президент, проводил встречу с Сергеем Тигипко, поскольку "действующую власть нужно усилить советниками или какими-то должностями". Фактически же Гончарук расписался в полной некомпетентности Кабмина:

- Нам действительно необходимо усилить правительство людьми, которые хорошо понимают, что такое промышленность.

В то же время практически все СМИ утверждают, что вопрос назначения бывшего вице-премьера из команды Азарова Сергея Тигипко на должность премьера уже практически решен.

"Крепкий хозяйственник" из числа экс-рыгов целиком и полностью вписывается в политику Зеленского и его окружения, а прощупывание общества на предмет отношения к Валерию Хорошковскому в качестве премьера, как утверждают источники Без Табу, провалились. Поэтому из двух вероятных и не совсем прокураинских кандидатур на должность в Офисе президента решили выбрать чуть меньше зашкваренного персонажа.

Ранее Тигипко значился вице-премьер-министром, главой минсоцполитики и НБУ, нардепом, заместителем главы Партии регионов и лидером собственной политсилы "Сильная Украина".

После ухода из Кабмина в 2012-м фамилия Тигипко особенно нигде не всплывала вплоть до 2019-го года, когда бизнесмен купил у Петра Порошенко "Кузницу на Рыбацком".

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности.

Впрочем, через какое-то время оказалось, что Зеленский решил "помиловать" главу правительства, хотя и полномочий таких у него не было. Но, поскольку самого заявления, как выяснилось, не существовало, весь этот движ в Зе команде оказался обычной показухой для народа.