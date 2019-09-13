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Силовики обыскивают банк Порошенко в Киеве (ФОТО)

16:00
ГБР ищет доллары Порошенко в банке Порошенко - фото 1
ГБР ищет доллары Порошенко в банке Порошенко

В пятницу, 13 сентября, вооруженные спецназовцы в компании детективов ГБР подъехали к офису "Международного инвестиционного банка" на Цитадельной улице в Киеве. Финансовое учреждение принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

С чем именно связаны обыски в банке лидера "Европейской солидарности", неизвестно. В ГБР ситуацию пока никак не комментируют.

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Тем не менее, по традиции наиболее осведомленным оказался экс-замглавы АП времен Яныка Андрей Портнов, который плотно занимается написанием фейковых доносов в бюро расследований. Его же однокашник Роман Труба без устали регистрирует дела и вызывает Порошенко на допросы.

Силовики обыскивают банк Порошенко в Киеве (ФОТО) - фото 187678

В своем Telegram-канале пособник Яныка заявил, что обыскивают банковское учреждение из-за "снятия экс-президентом с мая по июнь 2019-го 340 килограммов долларов".

Силовики обыскивают банк Порошенко в Киеве (ФОТО) - фото 187679

Как известно, 12 августа Порошенко приходил на допрос в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

По словам руководителя ГБР Романа Трубы, общение Порошенко со следаками длилось два часа. Труба также заявил, что следующий допрос, возможно, будет проведен с применением полиграфа.

В ГБР утверждают, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, Порошенко проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

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Андрей Портнов Петр Порошенко уголовное дело Обыск ГБР Новости
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