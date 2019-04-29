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Сидела у него на коленках: Собчак ярко поздравила Зеленского

29 апреля, 10:30
Сидела у него на коленках: Собчак ярко поздравила Зеленского - фото 1
Сидела у него на коленках: Собчак ярко поздравила Зеленского

Российская шоу-дива Ксения Собчак поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

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Об этом она написала в Instagram.

"Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни. Поздравляю Украину с новым молодым президентом Владимиром Зеленским", - написала Собчак.

Сидела у него на коленках: Собчак ярко поздравила Зеленского - фото 180349

К яркому поздравлению звезда приложила юмористическое видео с росканала СТС. На нем Собчак заявляет Зеленскому, что тот ей приглянулся и... тут же задирает на него ноги. В общем, смотрите сами.

Напомним, Владимир Зеленский победил Порошенко. Это факт, с которым Запад уже успел смириться. А что там в России?

Еще во время избирательной кампании кандидатов было ясно, что Россия зорко следит за украинскими выборами и стремится на них повлиять.

Первым таким звоночком был полет в Москву олигарха Медведчука и Юрия Бойко. Но экс-регионалу это мало помогло. РФ лишь оставалось следить за вторым туром. И вот, 21 апреля прошло.

Боссы запоребрика наконец-то сказали свое слово. Начнем с тузов, а именно с Дмитрия Медведева.

"Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий", - написал в Facebook российский премьер.

Глас МИДа РФ Мария Захарова также выразила определенные надежды.

"При понимании всего мирового закулисья, всё равно скажу: Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось как сейчас отключать от голосования миллионы собственных граждан", - написала политик.

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Ксения Собчак Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украина
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