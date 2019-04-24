Квартал 95 заменил Зеленского

20:00 24 апреля,

Квартал 95 заменил Зеленского

Студия "Квартал 95" готова попрощаться с Владимиром Зеленским и сменить руководство.

Итак, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой. Перестановки ожидает и "Вечерний квартал". Популярное шоу пополнится новыми, но знакомыми лицами.

"Это участники команды "Днепр", актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Также в новых записях программы примет участие актер Improv Live Show Владимир Шумко. Кроме этого, на постоянной основе в состав актерской труппы "Вечернего Квартала" уже официально вошел Владимир Мартынец”, - заявила студия.

Замену получит и проект "Рассмеши комика".

"В детской версии Владимира заменил Юрий Ткач, съемки с его участием уже состоялись, а программа была в эфире "1+1". А вот кто займет место Владимира во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового 16-го сезона проекта, который запланирован на осень", - отметили в компании.

Напомним, не успел Зеленский принять присягу, как на нем уже решили подзаработать, а если точнее на его автографах. Свои "товары" украинцы выкладывают на сайте Olx.

Наиболее дорогим оказалось предложение жителя Алексеевки. За подпись шоумена он просит ни много ни мало, а целых 5, 5 тыс. грн. А вот уроженец Днепра оказался менее меркантильным; за подпись комика он хочет всего лишь 500 грн.

Но есть и оптовые предложения.

Так, делец из Харькова предлагает приобрести не только автограф Зеленского, но и подпись его коллеги Юрия Крапова. Цена вопроса 2 тыс. грн. Согласился ли кто-то на столь выгодную сделку – неизвестно.