Поражение Порошенко: как отреагировала Россия - ФОТО, ВИДЕО

12:50 22 апреля,

Второй тур: как отреагировала Россия - ФОТО

Владимир Зеленский победил Порошенко. Это факт, с которым Запад уже успел смириться. А что там в России?

Еще во время избирательной кампании кандидатов было ясно, что Россия зорко следит за украинскими выборами и стремится на них повлиять.

Первым таким звоночком был полет в Москву олигарха Медведчука и Юрия Бойко. Но экс-регионалу это мало помогло. РФ лишь оставалось следить за вторым туром. И вот, 21 апреля прошло.

Боссы запоребрика наконец-то сказали свое слово. Начнем с тузов, а именно с Дмитрия Медведева.

"Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий", - написал в Facebook российский премьер.

Глас МИДа РФ Мария Захарова также выразила определенные надежды.

"При понимании всего мирового закулисья, всё равно скажу: Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки. Чтобы в следующий раз не пришлось как сейчас отключать от голосования миллионы собственных граждан", - написала политик.

Но больше всех удивил одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров перед которым Зеленский ранее извинялся за неудачную шутку.

"Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородный делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!", - написал глава горцев.

Отдельного внимания заслуживают звезды российской эстрады:

Наташа Королева, заявившая, что Зеленский сделал все красиво.

Николай Басков, надеющийся на скорый концерт в Украине.

Лолита Милявская, пообещавшая приехать в Киев…

...и Дима Билан, пожелавший будущему президенту успехов.