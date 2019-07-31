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Сибирские шаманы "спасут" Россию от пожаров. МЧС не справляется

14:46
Сибирские шаманы «спасут» Россию от пожаров - фото 1
Сибирские шаманы «спасут» Россию от пожаров

Этим летом Россия не на шутку потерпает от стихийных бедствий: потопов, пожаров и митингов оппозиционеров. И если с последними успешно справляется ОМОН, то для борьбы с огнем подъехала тяжелая артиллерия – сибирские шаманы.

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Не в силах наблюдать за поражением МЧС, сибирские колдуны решили сами объявить войну ненастной стихией.

Вооружившись бубнами, сонмами духов и камланиями, сибирские маги Бурятии, Забайкалья и Иркутской области анонсировали сбор на острове Ольхон. По мнению шаманов, их обряды способны вызвать дождь и побороть огонь.

А что если у них получится? Как никак, они в чем-то сродни упомянутому ОМОНу. И те, и другие умеют бить в бубен….

Отметим, что Россия уже давно пользуется услугами "шаманов", только православных. Но что-то у них не задалось….. Как знать, может Бог в отпуске?

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