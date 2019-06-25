В "ВОВ" гибли одни "безбожники". В РПЦ ошарашили заявой - ВИДЕО

В ВОВ гибли "безбожники". Поп РПЦ выдал дикое заявление – ВИДЕО

Намедни иерарх РПЦ Иоанн заявил, что в ВОВ гибли преимущественно некрещенные. А победили верующие.

"В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие", - отметил белгородский митрополит.

И добавил следующее.

"И войну выиграли крещеные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы".

Что сказать? У священников РПЦ пошел очередной сдвиг по фазе. В связи с этим хотелось бы задать Иоанну вопрос, почему в Гражданской войне победили безбожники-большевики, а не белые? Бог небось отдыхал?

Полагаем, архиерей просто не знает истории. Не знает того, как целый ряд русских попов прислуживал вермахту (зато они верующие, да! - прим. ред) Не знает того, что именно бог всех ватников - недоучка семинарист Иосиф Сталин как никто другой боролся с Церковью, …..чтобы потом в 1943 г. поставить в ее главе своего патриарха Сергия.

Русский священник привечает не безбожника

Именно тогда, наверное резко все и стали верующими. Если верить Иоанну, конечно.

Как так получилось? Думаем, он и сам не знает.