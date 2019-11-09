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Шулявский мост мог "отмениться": возле стройки нашли сотню снарядов ФОТО

10:00
Если бы снаряды взорвались, часть Шулявки бы сровняло с землей - фото 1
Если бы снаряды взорвались, часть Шулявки бы сровняло с землей

В ночь на субботу, 9 ноября, работники коммунальных служб обнаружили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны. Находку, которой исполнилось уже без малого больше 74 лет, совершили случайно - раскапывая землю для замены инженерных сетей.

Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кличко объяснился за подорожание "уставшего моста"

По словам заместителя Виталия Кличко Петра Пантелеева, опасные снаряды, которые в любой момент могли сдетонировать, нашли буквально в 30 метрах от Шулявского путепровода.

Шулявский мост мог 'отмениться': возле стройки нашли сотню снарядов ФОТО - фото 190941

- Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только при таких работах в обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны, - отметил чиновник.

Шулявский мост мог 'отмениться': возле стройки нашли сотню снарядов ФОТО - фото 190942

Как утверждают в ГСЧС, к утру специалисты достали 101 артиллерийский снаряд - 47 - калибра 152 мм, 35 - калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм, а также три минометные мины и ручную гранату.

К чему мог привести взрыв объекта, даже не хочется гадать, ведь территорию возле Шулявского путепровода можно по праву назвать одной из самых оживленных в Киеве.

Шулявский мост мог 'отмениться': возле стройки нашли сотню снарядов ФОТО - фото 190943

Напомним, столичные власти планируют запустить движение по строящемуся путепроводу уже к концу года. Причем помимо строительства развязки предусмотрены еще и обустройство пешеходного перехода, а также озеленение и обустройство территории.

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Киев Шулявский мост Вторая мировая война снаряд боеприпасы ГСЧС Новости Украина
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