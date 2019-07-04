война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

НАБУ "возьмется" за Шуфрича: названа причина

12:28
НАБУ возьмется за Шуфрича: названа причина - фото 1
НАБУ возьмется за Шуфрича: названа причина

НАПК обвинило Нестора Шуфрича в утаивании миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба организации.

17 гривен: от имени Шуфрича сделали пожертование на нужды ВСУ

По данным источников, в декларации 2015 нардеп не указал имущество в виде 2 земельных участков, 2 жилых домов и 5 квартир.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 14,3 млн грн", - заявили в Национальном агенстве по предупреждению коррупции.

Заключение агентства уже направлено в НАБУ.

Отметим, что НАПК нашло несуразности и в других декларациях политика В общей сложности Шуфрич "проштрафился" на 27 миллионов гривен - 14 за 2016-й год и 13 за 2017-й.

Проблемы с законом имеются и у сына Шуфрича, Тот сбил человека. 12 декабря 2018 г. Кассационный уголовный суд принял последнее решение по делу.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
НАБУ НАПК Нестор Шуфрич Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Путин поговорит с Зеленским: названо условие - фото 1
Путин поговорит с Зеленским: названо условие
10:17
После разведения войск у Станицы Луганской русские потребовали большего - фото 1
После отхода ООС от Станицы Луганской РФ потребовала отдать "ЛНР" два села
Вчера, 22:20
Мендель отказалась признаться, что эпично затупила - фото 1
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания в ГПУ
Вчера, 21:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...