НАБУ "возьмется" за Шуфрича: названа причина

НАБУ возьмется за Шуфрича: названа причина

НАПК обвинило Нестора Шуфрича в утаивании миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По данным источников, в декларации 2015 нардеп не указал имущество в виде 2 земельных участков, 2 жилых домов и 5 квартир.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 14,3 млн грн", - заявили в Национальном агенстве по предупреждению коррупции.

Заключение агентства уже направлено в НАБУ.

Отметим, что НАПК нашло несуразности и в других декларациях политика В общей сложности Шуфрич "проштрафился" на 27 миллионов гривен - 14 за 2016-й год и 13 за 2017-й.

Проблемы с законом имеются и у сына Шуфрича, Тот сбил человека. 12 декабря 2018 г. Кассационный уголовный суд принял последнее решение по делу.