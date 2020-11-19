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Штрафы за неношение масок официально вступили в силу

Вчера, 13:52
Маски - обязательны - фото 1
Маски - обязательны / Офис президента

Президент Зеленский в четверг, 19 ноября, подписал закон, по которому в Украине вводится штраф за неношение маски в общественных местах - до 255 гривен.

Президент подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» №1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября.

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Теперь граждане без защитных масок или респираторов в общественных местах (в частности транспорте) будут наказываться штрафами от 170 до 255 гривен.

Закон имеет целью предотвращение распространения коронавируса.

Вероятно, одними из первых пострадают нардепы, которые показно не носят защитные маски на заседаниях Верховной Рады и даже бравируют этим.

О каких именно средствах защиты идет речь

  • Респираторы или защитные маски.
  • Они должны полностью закрывать нос и рот.
  • Могут быть изготовленными самостоятельно.

Документ должен способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузке медицинских учреждений.

Иными средствами сдержать коронавирус у украинских властей не выходит - 19 ноября в стране официально зафиксировали более 13 с половиной тысяч новых заболелвыших. День ото дня статистика растет. Общее число заразившихся украинцев приближается к 600 000.

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