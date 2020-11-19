Зеленский с Порошенко эпично поругались в соцсетях

Зеленский никак не может сказать Порошенко "остаточные прощавай / Офис президента

Находящийся на излечении президент Зеленский нашел время, чтобы устроить словесный баттл со своим выздоровевшим предшественником Петром Порошенко. Темой ссоры стало воровство бюджетных средств и лицемерие.

В среду, 18 ноября, Зеленский из Феофании записал видеообращение.

В нем он жестко прошелся по Петру Порошенко, который говорит о необходимости суровой борьбы с коронавирусом и при этом способствует распространению опасной болезни.

"Мы не будем действовать по принципу "друзьям - все, а врагам - локдаун". Санции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковы для всех. Это касается и владельца фитнес-клуба "5-й элемент". С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, а с другой - способствуете этому. Вы, мне кажется... ну, надо решить, вы либо спаситель, либо коммерсант такой обычный", - больно уколол Порошенко действующий президент.

"Вы уже получили один штраф. Продолжите работу на выходных - будет новый, еще один штраф. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока не научитесь уважать закон. Надо будет 100 штрафов - будет 100. Возможно это, знаете, такая новая интересная модель - будем в бюджет возвращать все, что вы украли за предыдущие годы", - несколько сорвался Зеленский.

Президент Зеленский отжигает на фейсбуке:

Порошенко в долгу не остался и ответил в стиле "сам дурак".

"Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский раз рассказал о вашем Большом крадивныцтве", - написал Порошенко на фейсбуке.

Порошенко держит удар:

Отметим, что словесный раунд хоть и остался за Зеленским, глобально от этой стычки выиграл как раз Порошенко, ведь этим обращением действующий президент легитимизировал бывшего президента как своего главного политического и ментального оппонента. Это добавит Порошенко рейтинга и должно консолидировать его сторонников.