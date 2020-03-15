Штаты ввели санкции против еще двух российских компаний

Американцы добавили санкций против российских компаний

Американские чиновники следят за тем, как попавшие под ограничения юрлица страны-агрессора пытаются их обойти, и реагируют внесением многочисленных "прокладок" в санкционный список.

В воскресенье, 15 марта, в министерстве торговли США опубликовали обновленный перечень российских компаний, которые попадают под запрет на сотрудничество и торговлю с американскими предприятиями.

В списке указаны два новых юрлица из РФ - "Техномар" и "Авилон". Отныне все компании из Штатов не имеют права экспортировать им товары и оказывать услуги.

Санкции против них ввели с формулировкой "действуют вопреки национальной безопасности или внешней политике США".

Как указали в документе американские политики, российские компании выступили "прокладками" для корпорации Technopole, которая находилась под санкциями с 2016 года. Через них террористы закупали американское оборудование и программное обеспечение, применяемое в продукции "Технополя" для оборонки РФ. С помощью нехитрой схемы оккупанты продолжали наращивать свои мощности по аэрофотосъемке, морской навигации, а также позиционировании и слежении, но теперь "лавочке" настал конец. До тех пор, пока русские не создадут очередные фирмы, через которых будут закупать продукцию.

Напомним, Вашингтон является основным союзником Украины, который поддерживает и лоббирует продление санкций, введенных против российских оккупантов. В отличие от стран-членов Евросоюза, где очень хотят снятия всех ограничений на торговлю с террористами, поскольку подкуплены обещаниями РФ получать дешевый газ и прочие "плюшки".