США обвинили Россию в нарушении договора "Об открытом небе"

Русских обвинили в нарушении ратифицированного ими соглашения

В четверг, 5 марта, министр обороны Соединенных Штатов объявил о том, что считает Москву виновной в нарушении положений Соглашения, ратифицированного 34 странами.

По словам руководителя Пентагона Марка Эспера, российские террористы блокируют наблюдательные полеты американских самолетов над Грузией и Калининградом.

С учетом того, что РФ сама же расписалась в принятии документа "Об открытом небе", недопуск для мониторинга ситуации является прямым нарушенииме договора.

- Кроме полетов над территорией Грузии и над Калининградом, где, по данным разведки, Россия увеличивает количество войск и техники, нам запрещают полеты в пределах военных учений, - подчеркнул американский министр. - Это прямое нарушение соглашения об "открытом небе".

Как известно, договор начал действовать 18 лет назад, а подписали его власти 34 государств, в том числе и РФ. В нем указано, что для поднятия уровня международной стабильности ратифицировавшие его страны могут официально совершать разведывательные полеты на территории других государств.

В то же время ведущие множество войн в Европе и Азии русские с недавних пор начали запрещать американским наблюдателям изучать приграничные с Украиной места. Под табу попали и оккупированные территории Грузии. Фактически таким образом террористы на дают американцам оценить масштаб угроз Кремля, который готовится к новым вторжениям и усилении боевых действий как в нашей стране, так и за ее пределами.

К слову, предыдущее нарушение русскими международного договора - о ликвидации ракет малой и средней дальности - привело к тому, что Штаты официально вышли из соглашения и уже через пару месяцев испытали свои новые боперипасы.