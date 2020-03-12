Штаты отреагировали на атаку России в Песках, а у Зеленского продолжают "мирную риторику"

Штаты отреагировали на усиление обстрелов жестче, чем власти Украины

В четверг, 12 марта, через два дня после очередного обстрела российскими войсками позиций украинских военных на Донбассе, в Госдепе США пригрозили Кремлю дальнейшей расплатой за агрессивные действия.

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Государственного департамента Штатов Морган Ортагус.

По ее словам, Вашингтон намерен продлевать и усиливать давление на Москву до тех пор, пока Путин и компания не закончат войну.

"Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Мы продолжим устанавливать расплату, пока Россия не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила дипломат.

Russian aggression in Ukraine must stop. We will continue to impose costs until Russia respects Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. https://t.co/tcODruDJ5j — Morgan Ortagus (@statedeptspox) March 12, 2020

Как известно, 10 марта в районе поселка Пески под Донецком российские оккупанты обстреляли бойцов ООС из минометов калибра 120 и 122 мм. В результате атаки был подбит ГАЗ-66 с военнослужащими. Погибли два человека, а еще шестеро получили тяжелые ранения. В то же время наша артиллерия на террористические действия войск Путина не отвечала почти час. Все это время бойцы на передовой не имели возможности адекватно защищать свои жизни.

Более того, уже сегодня советник секретаря СНБО Сергей Сивохо пытался презентовать "национальную платформу примирения" с террористами, которая, как он сам утверждает, является инициативой президента.

Кроме этого, в РФ сегодня объявили о договоренности по созданию переговорной площадки между "Д/ЛНР" и официальным Киевом.