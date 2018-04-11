Шоу для бедных: Как Одесса пережила годовщину освобождения

14:25 , Сегодня , Сегодня

Праздник в каждый дом / Думская

Колумнист Без Табу удовлетворен тем, как в Одессе отметили очередную годовщину освобождения города от немецко-румынских захватчиков. Минимум политического пиара, никаких столкновений и драк. Лишь грустный, местами жестокий троллинг ностальгирующих по СССР.

Четыре года назад День освобождения Одессы выпал на жаркую пору – Украина теряла Крым, начинал пылать Донбасс, а тут еще -президентская избирательная кампания. На Юг страны в 2014 с незабываемым визитом занесло уникального инопланетянина Олега Царева.

В 2015-м в Одессу 10 апреля приехал президент Порошенко. Любителей «русского мира» тогда уже полиция отодвинула за железную ограду, так что потасовка с промайдановскими силами осталась за кадром и вне фокуса журналистов.

10 апреля 2014 - Одесса и Царев

Никто статусного сепаратиста в Одессе толком увидеть не мог, поскольку он забаррикадировался в своем отеле и боялся выйти. Одесские «антимайдановцы» с дубинками и «колорадскими лентами» пытались сделать Цареву зеленый коридор, но наткнулись на сопротивление со стороны только зарождающихся патриотических движений Одессы.

В общем, жители одного из микрорайонов города почувствовали на себе все прелести «красного дня календаря». Немаловажную роль в напряженной ситуации сыграла и странная, аморфная позиция правоохранителей. А через три недели случилось 2 мая.

Неспокойно было у основных мест скопления противоположных сил в памятные даты и в 2016-2017 годах, но стала прослеживаться важная тенденция. Весь русскомирский молодняк то ли выехал, то ли попрятался в норах. Средний возраст антимайдановской тусовки резко перевалил за 60. И нынешний сход только подтвердил предположения о том, что градус таких «встреч поколений» падает. Сегодня уже больше обсуждают не лозунги и угрозы, а, например, странный вид некоторых выживших из ума сталинисток. Их мало, но они в тельняшках.

«Воевать» с такой категорией граждан, собирать патриотические дружины с желанием прогнать «русский шабаш» и показать «настоящих хозяев украинской Одессы» - абсолютное бесполезное занятие. Да, этот контингент активно ходит на выборы и по-прежнему делает выбор, в том числе и за тех, кому в этой стране жить. Отбирать паспорт и ограничивать конституционные права глубоких пенсионеров? Но как быть с теми, на чьих плечах держится рейтинг Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Олега Ляшко? Тогда надо не пускать на выборы бабушек и дедушек, которые из-за безнадеги покупаются за провластную гречку, тротуары и металлопластиковые окна. Таких даже в «сепарской» Одесской области побольше будет, чем тайком ждущих Путина. Работать с таким электоратом нужно тонко, обдуманно, возможно, даже больше делая акцент на поколения помоложе. Не нужно думать о том, что скажет бабушка. Важно, как в той или иной ситуации поступит ее внук. Но это слишком сложная работа. Никому не под силу из киевских политтехнологов, а потому на первые роли выходят радикальные господа типа Демьяна Ганула или Сергея Стерненко.

К слову, этих разругавшихся друг с другом лидеров общественного мнения тоже можно понять. Их стали забывать, о них уже меньше говорят СМИ. Их перестали приглашать даже лояльные каналы. Лобода и Билык с концертами в Одессу пока не едут, а пикетировать Андрея Данилко 1 апреля им оказалось не под силу. Хотя, организуй они достойный перфоманс, а не типичное для них проявление жлобства, это было бы куда веселее, чем гоцанье под хиты прошлого века от Сердючки, «которая вне политики».

В итоге Ганул и Стерненко решили, что быстрее соберется актив на глумление над советскими/бурановскими бабушками. Собралась толпа, сопровождала и откровенно глумилась над людьми, чья молодость осталась с колбасой за 2,20 и бутылкой водки за 2,87. Кому-то было смешно слушать во время стрима старушек, но больше было стыдно за Сергея, который выбрал самую слабую категорию для стёба. Которую никогда не изменить и не переубедить. Смотрите сами и решайте тоже, нужно ли было добивать «опасных» бабулек.

Но главное другое. Одесса спокойно пережила важный день в своей истории. Конечно, впереди еще один немаловажный день. Но хотелось бы, чтобы настрой отторжения к разного рода разборкам с политическим подтекстом остался таким же. Ну, а субкультурные группы, похоже, не переделать.

Василий Бондаренко, Без Табу