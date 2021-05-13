Шмигаль і Ляшко не знають, що роблять

Клоунада триває / Пресслужба Кабміну

У керівництві держави, яке опікується боротьбою з коронавірусом, повний бардак і безлад. Чиновники роблять заяви, які спростовують пафосні обіцянки інших.

Лише вчора очільник уряду Шмигаль заявив, що найближчими вихідними будуть вакцинувати усіх громадянПремʼєр Шмигаль: На вихідних будуть вакцинувати тих, хто записався через додаток «Дія», які записалися у чергу через додаток «Дія».

Згодом його слова заперечив головний санітарний лікар Віктор Ляшко й виставив Шмигаля людиною, яка верзе не зрозуміло що.

«Є всі охочі і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку», – сказав Ляшко.

За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років. «​Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку «Дія»​ на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в «Дії» в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних», – сказав заступник міністра охорони здоровʼя.