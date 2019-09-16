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Школьный туалет чуть не погубил ребенка: "Родители в шоке", учителя молчат

14:30
Школьный туалет чуть не погубил ребенка. "Родители в шоке", учителя молчат - фото 1
Школьный туалет чуть не погубил ребенка. "Родители в шоке", учителя молчат

Намедни в Закарапатской области ребенок провалился в школьный туалет. Ребенка еле спасли. Родители в шоке, а учителя молчат. Чем закончится эта история?

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Об этом сообщил юрист Роман Келемен в Facebook.​

"В пятницу, 13.09.2019 г. в с. Забродь, Хустского района в Забродской СОШ 1-3 ступеней первоклассник школы упал в выгребную яму школьного туалета. К счастью его друзья одноклассники побежали за учителями, чтобы те спасли школьника, провалившегося в туалет. Ребенка спасли, вытащив из школьных фекалий", - рассказал источник.

Школьный туалет чуть не погубил ребенка: 'Родители в шоке', учителя молчат - фото 187838

И сообщил, кто виноват.

Школьный туалет чуть не погубил ребенка: 'Родители в шоке', учителя молчат - фото 187858 Школьный туалет чуть не погубил ребенка: 'Родители в шоке', учителя молчат - фото 187856

Туалет типа "сортир" в сельской школе чуть не погубил первоклассника

"Все родители шокированы таким случаем, а преподаватели как всегда умалчивают о состоянии школьного туалета, чтобы их не уволили .И это уже не первый случай в районе, когда школьники младшего звена проваливаются в выгребные ямы. А теперь посмотрите на этот школьный туалет и дайте оценку работы директора школы, сельскому голове, начальнику отдела образования Хустского района и области и органам власти".

Школьный туалет чуть не погубил ребенка: 'Родители в шоке', учителя молчат - фото 187837
Комментаторы сети возмутились сложившейся ситуацией.
Школьный туалет чуть не погубил ребенка: 'Родители в шоке', учителя молчат - фото 187847
Но вот изменится ли что-либо от этого для школьников? Вопрос остается открытым.
Напомним, агенту ФСБ сломали челюсть. Он долго сидел в туалете.
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