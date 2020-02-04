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Главе Черновицкого облсовета объявили подозрение: В чем он виноват?

04 февраля, 21:00
Главе Черновицкого облсовета объявили подозрение: В чем он виноват? - фото 1
Главе Черновицкого облсовета объявили подозрение: В чем он виноват?

Во вторник, 4 февраля, главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

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Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Прокурором САП по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого вручено уведомление о подозрении главе Черновицкого областного совета в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2019 г. Иван Мунтян потребовал у одного из предпринимателей Черновицкой области 400 тыс. долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

С августа по октябрь правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом части взятки в размере 180 тыс. долларов. Помимо Мунтяна, подозрение о совершении преступления вручено предпринимателю, выплатившего упомянутую сумму главе Черновицкого облсовета (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, главе Госрезерва предложили $40 тыс, но что-то пошло не так.

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