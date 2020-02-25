"Шишка" из СБУ ездит на машине, украшенной русскими вертолетами – ФОТО, ВИДЕО

"Шишка№ из СБУ ездит на машине, украшенной русскими вертолетами – ФОТО, ВИДЕО

Глава СБУ Николаевщины Виталий Герсак незаконно владеет элитным движимым и недвижимым имуществом. И ездит на машине, украшенной русскими вертолетами.

Об этом говорится в расследовании "Bihus. info".

По данным журналистов, в 2018 г., не имея крупных доходов, жена СБУшника Юлия Герсак приобрела за 400 тыс $ две квартиры и два паркоместа в элитном ЖК Киева.

Кроме того супруга правоохранителя владеет земельным участком в полгектара в с. Мархаловка Киевской области. Учитывая местные цены на землю (сотка – 5 тыс $), семья Герсака выложила за недвижимость до 200 тыс $.

Не менее состоятельной женщиной является и мать СБУшника Раиса.

Помимо бизнеса, на нее оформлены два элитных авто: "Лексус" (80 тыс $ ) и джип "Тойота Тундра", украшенный изображениями российских вертолетов Ка-50.

Откуда у семьи Герсак взялось все это – неизвестно. По словам матери правоохранителя, ранее работавшей обычным бухгалтером, у нее "есть человек, который финансирует ее и ее семью". Его имя неизвестно.

Напомним, в феврале 2020 г. журналисты "Bihus.info" опубликовали расследование о движимом и недвижимом имуществе семьи замглавы НПУ Евгения Коваля. По данным СМИ, на отца полицейского оформлены 23 земельных участка, 4 дома и 8 га земли в курортной зоне Закарпатья. После публикации материалов, НПУ открыла дело на журналистов из-за "преследования правоохранителя". Подробности читайте по ссылке.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, в феврале 2020 г. журналисты "Bihus.info" опубликовали расследование о движимом и недвижимом имуществе семьи замглавы НПУ Евгения Коваля. По данным СМИ, на отца полицейского оформлены 23 земельных участка, 4 дома и 8 га земли в курортной зоне Закарпатья.

После публикации материалов, НПУ открыла дело на журналистов из-за "преследования правоохранителя". Подробности читайте по ссылке.