Замглавы НПУ страдает из-за своего фото в интернете

Замглавы НПУ страдает из-за своего фото в интернете

Замглавы Нацполиции Евгений Коваль потребовал от журналистов "Bihus.info" удалить материалы расследования о недвижимости своей семьи. По словам правоохранителя, последние наносят его особе "значительный моральный вред".

Об этом сообщает "Bihus.info".

Кроме того полицейский заявил, что не открывал авто журналистов, не брал их камеру и не требовал документы у водителя машины. Правоохранитель полагает, что все изложенные матриалы "унижают его честь и достоинство, порочат его деловую репутацию, создают относительно его особы негативные суждения со стороны общественности и дискредитируют его как работника правоохранительного органа".

Напомним, в феврале 2020 г. журналисты "Bihus.info" опубликовали расследование о движимом и недвижимом имуществе семьи замглавы НПУ Евгения Коваля. По данным СМИ, на отца полицейского оформлены 23 земельных участка, 4 дома и 8 га земли в курортной зоне Закарпатья.

После публикации материалов, НПУ открыла дело на журналистов из-за "преследования правоохранителя". Подробности читайте по ссылке.