Замглавы нацполиции отомстил журналистам уголовкой за расследование о коррупции

Евгений Коваль мстит журналистам за расследование о нем

После того, как журналисты-расследователи из команды Дениса Бигуса засняли поездку замглавы нацполиции Евгения Коваля из дома на работу, копы открыли уголовное дело о "преследовании правоохранителя".

Само собой, квалифицировали в отместку за антикоррупционное расследование против топового аваковского подчиненного дело по максимально жестким статьям.

Как утверждают работники редации Bihus.Info, им "шьют" вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа и нарушение неприкосновенности частной жизни, причем курируют расследование не в райотделе, а напрямую в главке полиции.

"Поводом для возбуждения производства стало выполнение редакционного задания утром 13 февраля. Тогда журналисты Bihus.Info заметили, как на территорию закрытого жилого комплекса в Киеве, приехала Toyota Land Cruiser 200. Позже в этот автомобиль сел сам Евгений Коваль, который вышел из одного из домов в этом ЖК. Журналистка в это время находилась за территорией жилого комплекса, в публичном месте и выполняла свои профессиональные обязанности", - подчеркнули журналисты-расследователи.

Теперь же команду Дениса Бигуса "кошмарят" и таскают по допросам, но интересуются не только происшествием того дня, но и внутриредакционными процессами, требуют слить источники информации, места хранения видео и всячески стараются сделать работу журналистов невозможной. В связи с этим редакция "Бигус.инфо" накатала заяву в ГБР, а также обратилась к самому Ковалю с просьбой пояснить, откуда у него внедорожник за полтора миллиона, который, к слову, не указан в е-декларации. Да и в целом замглавы нацпола является слишком небедным человеком, чтобы жить на одну зарплату. На его отца оформлены 23 земельных участка, 4 дома в курортной зоне Закарпатья и более 8 гектаров земли в этом регионе, а также более 40 соток в престижных поселениях под Киевом.

На мать мента записаны 12 соток земли под Киевом и квартира в 130 квадратных метров записаны на мать милиционера.