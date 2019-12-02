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Шевченко пообещал оставить сборную Украины. Чем он займется?

13:30
Шевченко оставил сборную Украины. Чем он займется? - фото 1
Шевченко оставил сборную Украины. Чем он займется?

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в будущем планирует оставить своих подопечных и устроиться в другой клуб.

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Об этом спортсмен заявил в интервью СМИ.

Рассказывая о своих планах, Андрей Шевченко подчеркнул, что в будущем он хотел бы взяться за тренировку итальянской команды.

"Италия - мой второй дом. Когда-нибудь я завершу работу со сборной Украины и хотелось бы начать тренировать итальянскую команду. Комментарий по поводу "Милана"? Я просто скажу одно: Вперед "Милан", всегда!", - сказал футболист.

Отметим, что Шевченко и вправду связывают давние связи с Италией. В 1999 г. ФК "Милан" приобрел спортсмена за 25 млн. долл. В составе команды спортсмен выиграл Кубок Италии и Лигу чемпионов, а в декабре 2004 г. он стал обладателем награды "Золотой мяч".

Шевченко пообещал оставить сборную Украины. Чем он займется? - фото 192164

В 2006 г. семилетний роман с "Миланом" подошел к концу: Шевченко был куплен британским "Челси", для того чтобы в 2008 г. снова вернуться на старое место. Однако в 2009 г. итальянский клуб не стал продлевать контракт и футболист перешел в родное "Динамо", где и пробыл до 2012 г.

Напомним, экс-игрок "Динамо" перешел в другой клуб. Раскрыты детали.

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Андрей Шевченко Футбол Италия Спорт Новости Украина
РБК Украина
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