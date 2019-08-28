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"Отпустите!": Капитан "Шахтера" взмолился о помощи

10:48
"Отпустите!" Капитан "Шахтера" взмолился о помощи - фото 1
"Отпустите!" Капитан "Шахтера" взмолился о помощи

Капитан "Шахтера" Тайсон попросил отпустить его из команды.

Коноплянка переходит в другую команду – СМИ

Свою просьбу он написал в Instagram.

"Отпустите меня! Спасибо богу за все", - написал футболист и прикрепил свое фото с жестом "Хватит".

'Отпустите!': Капитан 'Шахтера' взмолился о помощи - фото 186659

Отметим, что Тайсон играет в составе донецкой команды с июня 2013 г. Что именно именно ему не понравилось в Шахтере - спортсмен не указал.

Как бы там ни было, вскоре его мечта может стать явью: покупкой спортсмена заинтересовал итальянский клуб "Рома".

Напомним, экс-игрок Динамо уйдет в "ЦСКА Москва".

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