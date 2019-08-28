"Отпустите!": Капитан "Шахтера" взмолился о помощи
"Отпустите!" Капитан "Шахтера" взмолился о помощи
Капитан "Шахтера" Тайсон попросил отпустить его из команды.
Свою просьбу он написал в Instagram.
"Отпустите меня! Спасибо богу за все", - написал футболист и прикрепил свое фото с жестом "Хватит".
Отметим, что Тайсон играет в составе донецкой команды с июня 2013 г. Что именно именно ему не понравилось в Шахтере - спортсмен не указал.
Как бы там ни было, вскоре его мечта может стать явью: покупкой спортсмена заинтересовал итальянский клуб "Рома".
Напомним, экс-игрок Динамо уйдет в "ЦСКА Москва".
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