"Отпустите!": Капитан "Шахтера" взмолился о помощи

"Отпустите!" Капитан "Шахтера" взмолился о помощи

Капитан "Шахтера" Тайсон попросил отпустить его из команды.

Свою просьбу он написал в Instagram.

"Отпустите меня! Спасибо богу за все", - написал футболист и прикрепил свое фото с жестом "Хватит".

Отметим, что Тайсон играет в составе донецкой команды с июня 2013 г. Что именно именно ему не понравилось в Шахтере - спортсмен не указал.

Как бы там ни было, вскоре его мечта может стать явью: покупкой спортсмена заинтересовал итальянский клуб "Рома".

Напомним, экс-игрок Динамо уйдет в "ЦСКА Москва".