Экс-игрок "Динамо" перешел в другой клуб. Раскрыты детали
Экс-игрок "Динамо" перешел в другой клуб. Раскрыты детали
Экс-игрок "Динамо Киев" Евгений Хачериди перешел в брестское "Динамо".
Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
"Защитник сборной Украины Евгений Хачериди пополнит состав "Динамо-Брест". Контракт начнет действовать с 1 января 2020 года до конца 2021 года", - говорится в сообщении.
Евгений Хачериди
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Хачериди собирается играть за российскую команду "ЦСКА Москва". Однако эти слухи не подтвердились.
До очередной покупки украинец выступал за греческий клуб ПАОК, к которому он присоединился летом 2018 г.
БЕЗ ТАБУ также писали: Евгений Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер".
powered by lun.ua
Другое на тему
Рябошапка уволил главследователя по делу Майдана. Но он не хочет уходить
19:40
ПриватБанк vs Коломойский: Суд Лондона вынес окончательный вердикт
17:40
Суд арестовал экс-замминистра экономики. Но есть нюанс
16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
17 октября, 22:05
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...