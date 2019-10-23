Экс-игрок "Динамо" перешел в другой клуб. Раскрыты детали

Экс-игрок "Динамо" перешел в другой клуб. Раскрыты детали

Экс-игрок "Динамо Киев" Евгений Хачериди перешел в брестское "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Защитник сборной Украины Евгений Хачериди пополнит состав "Динамо-Брест". Контракт начнет действовать с 1 января 2020 года до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Евгений Хачериди

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Хачериди собирается играть за российскую команду "ЦСКА Москва". Однако эти слухи не подтвердились.

До очередной покупки украинец выступал за греческий клуб ПАОК, к которому он присоединился летом 2018 г.

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