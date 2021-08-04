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Ще не шантаж? "Газпром" зупинив закачку газу в європейські підземні сховища

10:46
Газпром веде небехпечну гру - фото 1
Газпром веде небехпечну гру / РосЗМІ

Російський газовий монополіст та гібридна зброя Кремля - "Газпром" - 3 серпня фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи.

Про це пише портал Gas Infrastructure Europe.

Процес скорочення постачання почався минулої суботи та завершився за підсумками понеділка.

"За газову добу від 2 серпня сума операцій закачування і відбору з потужностей зберігання на північному заході Європи, якими користується концерн, навіть трохи пішла в мінус", - йдеться у повідомленні.

Так, зупинено закачування в сховища Бергермеер в Нідерландах і Реден в Німеччині, почався відбір з ПСГ Хайдах в Австрії. Триває закачування в ПСГ Катаріна і Йемгум в ФРН.

Паралельно скоротилися постачання газу через газогін "Ямал-Європа", що проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини. Йдеться про зниження прокачування з 84 млн кубометрів в попередні кілька діб до менш ніж 50 млн кубометрів у вівторок.

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Економічна правда
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