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Шарія оголосили у державний розшук

15:29
Зрадника оголосили у розшук - фото 1
Зрадника оголосили у розшук

25 лютого Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного. Його оголошено у державний розшук.

Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія пана Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному.

Адвокату також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде скеровано до суду.

Нагадаємо, що СБУ оголосила про підозру проросійському пропагандисту на початку лютого 2021 року.

Його звинувачують у державній зраді та роботі на користь Росії.

Нині пропагандист живе в Іспанії на власній віллі, яка оцініються в 1 мільйон євро. Він має статус біженця, оскільки задурив чиновникам ЄС голову та видав себе за жертву режиму Януковича.

Україна після оголошення Шарія у розшук далі планує звернутись до Інтерполу.

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