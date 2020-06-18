Сеть "АЛЛО" оправдалась за "русификацию" Крыма – заявление

Сеть магазинов "АЛЛО" оправдалась за обозначение Крыма частью Российской Федерации.

Сеть магазинов "АЛЛО" оправдалась за обозначение Крыма частью Российской Федерации.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу компании.

"18 июня маркетплейс allo.ua полностью отказался на своих ресурсах от интеграции сторонних карт OpenStreetMap. В приложении "АЛЛО" давно были интегрированы карты Google и Apple, а в веб-версии все еще оставалась встроенная карта сервиса OpenStreetMap, которая некорректно отображает границу между Автономной Республикой Крым и остальной частью Украины. Сервис OpenStreetMap подобен Википедии и характерен тем, что изменения в него могут вносить все пользователи интернета, а их подтверждения или отмены происходит с очень большой задержкой", - говорится в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что ее позиция по Крыму и ОРДЛО является принципиальной.

"Наша позиция по вопросу Крыма являет принципиальной, поэтому мы устраняем все неоднозначные моменты на наших ресурсах. После начала оккупации Крыма и частей Луганской и Донецкой областей, компания "АЛЛО" лишилась значительной части своих магазинов и оборота сети. Ведение бизнеса на оккупированных территориях для компании является неприемлемым. По итогам 2019 года "Группа Компаний АЛЛО" заплатила в бюджет Украины налогов на общую сумму более 1 млрд грн, она не ведет никаких отношений с Россией, поэтому нет оснований считать, что карта мира на сайте allo.ua была умышленно изменена "АЛЛО" или является принципиальной позицией компании", - заявил глава совета директоров ГК "АЛЛО" Дмитрий Деревицкий.

Что было ранее?

17 июня первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова обвинила торговую сеть АЛЛО в неверном обозначении принадлежности Крыма на сайте компании. Позже предприятие устранило ошибку с картой.