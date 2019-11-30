Apple разберется с "российским Крымом". Известно как

Apple назвала Крым "спорной" территорией. Что происходит?

Намедни американская компания Apple попала в громкий скандал из-за обозначения Крыма российской территорией. Сотрудники корпорации пообещали "разобраться с ситуацией".

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Как передает СМИ, в Apple уже ознакомились с реакцией и доводами украинской стороны и пообещали изучить вопрос.

"Мы изучаем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение об обозначении территорий на картах, и делаем соответствующие изменения в соответствии с законами. Мы сделаем углубленный анализ принципов, которыми мы руководствуемся при обозначении спорных границ в наших сервисах, и, как результат, можем внести изменения в будущем", - заявила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер.

Отметим, что ООН осудила действия РФ в отношении украинских территорий, поэтому заявление Apple является лишь суто дипломатической формулировкой, соответственно можно сделать вывод, что компания не собирается ни исправлять ошибку, ни тем более просить прощения у Украины.

Напомним, что до недавнего времени полуостров обозначался в приложении Apple Maps, как территория Украины. Однако это не устраивало российские власти. Весной 2019 г. глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев провел встречу с директором "Эппл Рус" Виталием Морозько и дал задачу исправить "ошибку".