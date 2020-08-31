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Противостояние: Дата выхода, актеры и сюжет новой экранизации Стивена Кинга

14:49
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Матушка Абигейл обещает всех спасти

Зима 2020 обещает стать по-настоящему страшной, ведь в декабре выходит сериальная экранизация культового и местами пророческого романа великого Стивена Кинга - "Противостояние".

После небольшой паузы сериалы по Стивену Кингу снова в моде. "Касл-Рок", "Мистер Мерседес", "11.22.63" и особенно хит этого года - "Чужак" - у всех на слуху и, самое главное, не надоели. Более того, народ требует новых тв-адаптаций, тем бооее, что у мастера по-прежнему есть, что сказать, показать и чем напугать.

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В 2020 году людей пугали коронавирусом и пандемией, свою лепту внес в это и Стивен Кинг. Цитаты из его романа 1978 "Противостояние" под видом пророчеств мудрых активно шерили в самом начале пандемии COVID-19, заставляя одних дрожать от ужаса, а других удивляться дару великого писателя придумывать новые "страшилки", которые остаются актуальными уже столько лет.

За создание будут отвечать режиссер слезливых "Виноваты звезды" и многострадальных "Новых мутантов" Джош Бун, а также создатель сериала SEAL Team Бен Кавелл. Платит за все это - канал CBS.

Противостояние: Дата выхода, актеры и сюжет новой экранизации Стивена Кинга - фото 204752
Картинка из 2020 или кадр из "Противостояния"?

Сам Стивен Кинг в стороне стоять отказался и пошлифовал сценарий, внеся коррективы в финал сериала.

Отметим, что сериал 2020 - не первое обращение Голливуда к классике. Ранее уже был мини-сериал на 4 эпизода, серия комиксов

Сюжет сериала

"Противостояние" начинается с пандемии супергриппа. Вирус, вырвавшийся из военной лаборатории, за 19 дней уничтожает практически все население планеты. В итоге менее 1% людей остаются в живых, которые погружаются в новые темные века и вынуждена вести жестокую борьбу за оставшиеся ресурсы.

Противостояние: Дата выхода, актеры и сюжет новой экранизации Стивена Кинга - фото 204750
Инфернальный Черный человек собирает актив в Лас-Вегасе

Однако в этом постапокалипсисе есть лучик надежды - некоторые выжившие видят сны и идут к 108-летней матушке Абигейл. А тем временем в другом месте (кстати, Лас-Вегасе) вокруг себя собирает армию Рэндэлл Флэгг (он же - Человек в черном) - так начинается противостояние за будущее оставшихся в живых.

Противостояние: Дата выхода, актеры и сюжет новой экранизации Стивена Кинга - фото 204751
Амбер Херд красива и после развода, и во время постапокалипсиса

Актеры и роли сериала

  • Джеймс Марсден в роли Стю Редмана
  • Эмбер Херд в роли Надин Кросс
  • Грег Киннир в роли Глена Бейтмана
  • Одесса Янг в роли Фрэнни Голдсмит
  • Генри Зага в роли Ника Андроса
  • Вупи Голдберг в роли Матушки Абигейл
  • Джован Адепо в роли Ларри Андервуда
  • Оуэн Тиг в роли Харольда Лодера
  • Брэд Уильям Хэнке в роли Тома Каллена
  • Дэниел Санжата в роли Кобба
  • Мэрилин Мэнсон в роли Мусорного человека
  • Александр Скарсгард в роли Рэндалла Флэгга
  • Нэт Вулфф в роли Ллойда Хенрида
  • Эйон Бэйли в роли Тедди Уайзака
  • Кэтрин Макнамара в роли Джули Лоури
  • Хэмиш Линклейтер в роли доктора Эллиса
  • Хизер Грэм в роли Риты Блейкмур

Трейлер

Поноценного трейлера у "Противостояния" пока нет, зато 30 августа CBS выкатил 30-секундный трейлер, по итогам которого можем признать, что у сериала все впорядке - актеры попадают в образы, атмосфера - жуткая, спецэффекты - на уровне.

Противостояние 2020 - смотреть онлайн тизер сериала:

Дата выхода

Премьера "Противостояние" запланирована на 17 декабря. Всего у сериала будет 10 эпизодов.

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