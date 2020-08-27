Обитель зла - Netflix запускает сериал по игре Resident Evil

Resident Evil - скоро на Netflix

27 августа стриминговый сервис Netflix официально анонсировал громкую премьеру - сериал по вселенной игры Resident Evil, также известной как "Обитель зла".

Только вчера стало известно, что Netflix прикрывает лавочку и закрывает после двух сезонов сериал "Видоизменный углерод", а сегодня мы уже понимаем, куда будут направлены денежки. И это не самая плохая новость, ведь стриминг-гигант экранизирует старый-добрый Resident Evil.

Сюжет сериала

Как сообщает Deadline, действие сериала развернется в двух временных линиях - прошлом (2022 год) и будущем (2036-й). В одной 14-летние сестры Джэйд и Билли Вескер переезжают в Нью-Ракун-Сити. Искусственно созданный, корпоративный город угнетает подростков и чем больше времени они проводят там, тем сильнее начинают подозревать, что город больше, чем кажется, а их отец - ученый Альберт Вескер - что-то скрывает. И эти секреты могут разрушить мир.

Вторая временна линия переносит на 14 лет вперед - апокалипсис уже произошел, в мире осталось чуть меньше 15 миллионов людей. Остальные шесть миллиардов — монстры, зараженные Т-вирусом, также жуткую напасть подватили и животные, превратившись в жутких страшилищ, которых испугалась бы даже Эллис. Так, в одном из первых вариантов сценария фигурирует гигантская гусеница-мутант.

Джэйд Вескер теперь 30 и она пытается выжить в этом новом мире. Однако секреты прошлого — о сестре, отце и самой себе — продолжают преследовать ее.

Ожидается, что в сериал войдут все фирменные элементы Resident Evil, включая этапы прохождения мисии (чуть ли не с эффектом присутствия) и «пасхалки», которые так любят и ценят фанаты франшизы.

Resident Evil - возрадуйтесь

Дата выхода

Точной даты премьера амбициозного проекта пока нет (вероятно, не ранее 2022 года). Зато известно, что в первом сезоне будет 8 серий.

Актерский состав

В настоящее время проходит кастинг и актеры еще не набраны. Известно, что проект курирует создатель "Сверхъестественного" Эндрю Дабб. Разработка идеи сериала началась еще в 2019 году.

Режиссером картины выступила Бронуэн Хьюз («Во все тяжкие», «13 причин почему», «Хороший доктор» и "Ходячие мертвецы").

Грядущий проект прямо не подтверждает, что в нем предстоит встретиться с Миллой Йовович, однако и не опровергает этого.

А сам Дабб интригует, что в шоу обязательно будут персонажи из франшизы, которые появятся в сериале вместе с новыми монстрами.

«Для всех фанатов Resident Evil, включая тех, кто присоединяется к нам впервые, в сериале будет много старых друзей и некоторые вещи (кровожадные, безумные), которых люди никогда раньше не видели», - заявил шоураннер проекта.

Это стало возможно благодаря тому, что проект курируют ребята из Constantin Film, которые и снимали фильмы с Миллой Йовович для Capcom.