Сериал "Большая маленькая ложь" оказался не тем, чем мы думаем

Мужчины завладели женским сериалом / HBO

В США разгорелся большой скандал вокруг сериала канала HBO "Большая маленькая ложь" (да простят читатели за тавтологию, ибо она тут не случайна).

О громком скандале с сериалом "Большая маленькая ложь" в благородном семействе HBO написал в своем расследовании портал IndieWire (по ссылке - оригинал статьи на английском).

Начнем с того, что второй сериал сам по себе оказался событием неождианным. Дело в том, что книга, по которой он снят, чуть более, чем полностью была экранизирована еще в первом сезоне, а потому снецаристам шоу пришлось изворачиваться и домысливать.

Во-вторых, собрать звездный актерский состав снова - была задача не из самых легких. В-третьих, боссы HBO видели в режиссерском кресле продожения только создателя первого сезона - Жана-Марка Валле, который после окончания своей работы ушел на другой хитовый проект - "Острые предметы" с Эми Адамс.

Большая маленькая ложь 2019 - смотрите трейлер 2 сезона онлайн:

Однако все эти моменты были решены - в актерский ансамбль добавили еще больше лоска, пригласив Мэрил Стрип, а самого Валле заменили на оскароносную британку Андреа Арнольд. Боссы HBO посчитали, что у нее и Жана-Марка Валле схожий стиль.

Шоу, которое позиционируется как женский хит, сделанный женщинами и для женщин, казалось, от этого только выиграло - звезды сериала Риз Уизерспун и Николь Кидман - наперебой хвалили Арнольд, в которой нашли родственную душу.

Однако так думали не только лишь все. Дэвид Келли - шоураннер сериала и он же - смотрящий от HBO - отснятым материалом остался недоволен. Он посчитал, что Арнольд ударилась в вольности и отошла от оригинальной истории. В итоге, как только Валле доснял "Острые предметы", его перебросили на "Большую маленькую ложь" и он переснял 17 часов второго сезона (то есть - практически все). При этом Андреа Арнольд, согласно договора, была вынуждена находиться на съемочной площадке и тупо наблюдать, как другой человек убивает ее работу в угоду продюсерам.

Так, сценарии были существенно укорочены, хронометраж каждой серии был сокращен до 40 минут. Одна сцена была полностью убрана из финального варианта, так как была слишком «эфемерной». Кстати, именно "эфемерность" предъявили продюсеры Андреа Арнольд как главный косяк.

В итоге вышло так, что женский сериал про женщин, который был снят женщиной, переснимал мужчина. Ничего удивительного, что поднялся очень большой скандал, который сильно ударил по репутации HBO. Более того, президент HBO Кейси Блойс уже заяил, что третьего сезона шоу, пожалуй, не будет.