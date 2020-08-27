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Сергей Бабкин подхватил COVID-19: Что известно

14:00
Сергей Бабкин подхватил COVID-19: Что известно - фото 1
Сергей Бабкин подхватил COVID-19: Что известно

Украинский певец Сергей Бабкин заболел коронавирусом.

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Об этом певец сообщил в Facebook.

"Друзья, мы со Snezhana Babkina получили положительные тесты на Covid-19. Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки, соблюдали дистанцию...", - заявил певец.

На данный момент музыкант находится на самоизоляции.

«Конечно, мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом... КТ — всё чисто. Анализ крови — ещё ждём.

У меня вчера поднялась температура... Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы», - добавил Сергей Бабкин.

Напомним, что…

Сергей Бабкин не первая звезда шоу-бизнеса, подхватившая коронавирус в последние дни. Так, 21 августа стало известно о заболевании Ольги Фреймут. Ее участие в "Танцах со звездами" теперь под вопросом.

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Сергей Бабкин Пандемия коронавируса Новости Украина
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