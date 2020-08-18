Сепарша Неля Штепа баллотируется в мэры Славянска

Штепа баллотируется

Наглухо ватоголовая бывшая руководительница Славянского горсовета, которая в 2014-м году сливала город российским оккупантам и призывала Путина напасть на Украину, избежала ответственности за свои преступления и собирается еще раз стать мэром.

Свое участие в местных выборах Штепа анонсировала еще в начале года.

Так, в январе поднявшая голову после наступления реванша рыгов сепаратистка объявила о том, что подаст свою кандидатуру и ее "никто никуда не закроет".

Недавно Штепа возглавила славянскую ячейку "Партии за Мир и Развитие", куда вошли ее пророссийские соратники.

Пособница террористов не стесняется рекламировать себя

"Есть конечно те, кто бьется в конвульсиях потеряв надежду на то, что никакая партия меня не пригласит принять участие в судьбоносных выборах Украины. Но я хочу всем сказать, мне все равно на мнения завистников, мы с Вами впереди их, и мы знаем правду, кто что и когда. И если история не разложит все по полочкам, то это сделает Всевышний", — объвила тогда фигурантка ряда уголовных дел.

Теперь же тянущая "русский мир", войну и разруху в свой же родной город деятельница официально подала документы для участия в местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

Напомним, после оккупации Славянска Штепа призывала горожан прийти на "референдум" о самоопределении "ДНР". В июле 2014-го, после отвоевания города, ее задержали по подозрению в терроризме и сепаратизме. Позже была арестована украинской Фемидой, но с 2017 переведена под домашний арест. Впрочем, осенью прошлого года ЕСПЧ обязал Украину выплатить бывшему мэру компенсацию. В январе 2020-го появилась информация о том, что Украина выполнила решение международного суда.