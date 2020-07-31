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Террористку Штепу подозревают в казнях бойцов СБУ (ФОТО)

20:00
Нелю Штепу вместе с Гиркиным подозревают в убийстве сотрудника СБУ (ФОТО) - фото 1
Нелю Штепу вместе с Гиркиным подозревают в убийстве сотрудника СБУ (ФОТО)

Отпущенная украинской судебной системой экс-мэр Славянска Неля Штепа, которая принимала непосредственное организационное участие в захвате города российскими оккупантами, может быть причастна к убийству и пыткам бойцов "Альфы".

Об этом свидетельствуют материалы из Единого реестра досудебных расследований, внесенные в базу в конце мая этого года.

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Штепа, согласно документам, проходит подозреваемым в убийстве офицера спецслужбы Геннадия Беличенко 13 апреля 2014-го. Дело открыли по факту обращения к правоохранителям одного из бойцов СБУ Андрея Дубовика, который принимал непосредственное участие в событиях шестилетней давности.

В своем заявлении офицер указал, что лично пострадал от рук террористки-Штепы и Игоря Стрелкова-Гиркина и получил огнестрельные ранения. Сотрудник спецслужбы потребовал, чтобы следователи допросили его в качестве пострадавшего.

По данным следствия, Штепа стреляла по бойцам СБ в захваченном оккупантами поселке Семеновка, который подчиняется горсовету Славянска.

Террористку Штепу подозревают в казнях бойцов СБУ (ФОТО) - фото 203455
Почему Штепу до сих пор не задержали, неизвестно.
Террористку Штепу подозревают в казнях бойцов СБУ (ФОТО) - фото 203456

Напомним, после оккупации Славянска Штепа призывала горожан прийти на "референдум" о самоопределении "ДНР". В июле 2014-го, после отвоевания города, ее задержали по подозрению в терроризме и сепаратизме. Позже была арестована украинской Фемидой, но с 2017 переведена под домашний арест. Впрочем, осенью прошлого года ЕСПЧ обязал Украину выплатить бывшему мэру компенсацию. В январе 2020 г. появилась информация о том, что Украина выполнила решение международного суда.

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