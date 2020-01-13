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Семья Сенцова переехала в Киев. Раскрыты детали – ФОТО

17:30
Семья Сенцова переехала в Киев – ФОТО - фото 1
Семья Сенцова переехала в Киев – ФОТО

Семья экс-узника Кремля Олега Сенцова переехала в Киев.

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Об этом украинский режиссер написал в Facebook.

"Не слишком люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма", - рассказал Сенцов и добавил, что все закончилось благополучно.

Семья Сенцова переехала в Киев. Раскрыты детали – ФОТО - фото 194243

"Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украину ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимается и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение", - отметил режиссер.

Семья Сенцова переехала в Киев. Раскрыты детали – ФОТО - фото 194244

Для справки

Весной 2014 г. ФСБ задержала Олега Сенцова на территории оккупированного Крыма. Впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 г. украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

7 сентября 2019 г. в результате украинско-российского обмена в формате "35 на 35" узник Кремля вернулся на Родину и получил квартиру в Киеве.

 

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Олег Сенцов Киев дети Новости Украина
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