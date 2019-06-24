Сексуальное воспитание 2 сезон: дата выхода, съемки, сюжет

Сексуальное воспитание 2 сезон: дата выхода, сюжет съемки

Телесервис Netflix получил невиданный успех с сериалом "Сексуальное воспитание". Всего через несколько недель после выхода сериала уже анонсирован второй сезон-продолжение.

Сериал "Сексуальное воспитание" всколыхнул не только зрителей-подростков, но и более зрелое поколение. Еще бы - как не откликнуться на кумира 90-х Джиллиан Андресон, которая ради этого проекта бросила "Американских богов".

Учтя все плюсы, телесервис Netflix продлил сериал на 2 сезон, который выйдет в начале 2020 года. Более точной даты пока нет.

Руководство телеканала с удовольствием сообщило, что менее, чем за месяц "Сексуальное воспитание" пересмотрело уже больше чем 40 миллионов человек.

На такой волне успеха, они решили продлить сериал, и раскрывать дальше проблему секса и подростков.

Шоураннер и сценарист Лори Нунн отметила, что это для нее счастье, и она с удовольствием приступит к новому сезону, а также с нетерпением будет ждать его выхода в эфир.

Во втором сезоне Отис Мильерн продолжает нести свою миссию в массы, а количество благодарных последователей только увличится. Частично нам раскрывают это в роликах в соцсетях и на YоuTube, частично сами звезды.

Сексуальное воспитание 2 смотреть онлайн анонс сезона:

Новые 8 эпизодов 2 сезона "Сексуального воспитания" выйдут в январе-феврале 2020 года.