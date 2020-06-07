Сделали это вместе: нардепа от "Слуги народа" побили на АЗС

Нардеп Заславский получил по лицу

Вечером в пятницу, 5 июня, народный избранник от пропрезидентской партии Юрий Заславский неслабо получил по лицу на одной из заправок под Житомиром. Возле села Заричаны парламентарий поругался с еще одним клиентом АЗС, после чего отправился в нокаут.

Была ли ссора между двумя мужчинами связана с деятельностью "Слуг народа", неизвестно. Тем не менее, не исключен и тот факт, что с Заславского спросили за весьма недальновидное управление страной.

38-летний Заславский, к слову, является членом комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, так что в какой-то степени драку можно считать кармой за смерть 39 медиков от коронавируса, а также за внедрение коррупционных схем в МОЗ.

Что же касается самой стычки, то обидчик нардепа, возможно, вспомнил историю с Пашинским, и решил бить так, чтобы у оппонента не было шансов достать наградной аваковский ствол. Не исключен и В общем, как утверждают местные СМИ, после плюхи в голову Заславский упал на асфальт и потерял сознание.

На место ЧП вызвали "скорую", которая и привела нардепа в чувство. От госпитализации политик отказался, но направление на прохождение судмедэкспертизы все же попросил. Так что теперь не исключено, что обидчик нардепа может отвечать за нанесенные ему "многочисленные переломы костей черепа", которые политику могут нарисовать врачи.

По факту драки на АЗС полиция открыла уголовное дело. Впрочем, не сложно угадать, кто будет проходить по нему подозреваемым даже если окажется, что "слуга народа" сам спровоцировал драку.