Заставил Зеленский: "Слуга народа" пояснила, почему снялась с отбора директора ГБР

Зеленский не дал набравшей большинство голосов Яцык участвовать в отборе главы ГБР

В среду, 3 июня, на заседании правоохранительного комитета Рады должны парламентарии утвердили состав конкурсной комиссии по отбору главы Государственного бюро расследований. Место в ведомстве, занимающемся выбором руководителя ГБР должна была занимать "Слуга народа" Юлия Яцык.

Впрочем, ее фактически заставили сняться с участия в отборе путем давления со стороны Владимира Зеленского.

Об этом сегодня написала на своей странице в Facebook сама народный депутат, отметив, что перед рейтинговым голосованием комитет поддерживал ее кандидатуру.

"В итоге, по настоянию президента я сняла свою кандидатуру и не принимала участия в дальнейшем заседании комитета. В знак моей поддержки аналогичное решение приняли еще 6 кандидатов-нардепов, за что им отдельная благодарность", - подчеркнула представительница пропрезидентской партии.

Через какое-то время после публикации поста политик по неизвестным причинам публикацию удалила.

Согласно официальным данным, от Верховной Рады в конкурсную комиссию прошли двое посланников от "Слуги народа" - Владлен Неклюдов и Лидия Москович, а также один от "Голоса" - Андрей Козлов.

Выбирать главу ГБР, согласно закону, должны три представителя президента, три - от ВР и еще столько же - от международных организаций. Впрочем, во время вчерашнего заседания нардепы почему-то решили включить в состав комиссии двоих "представителей общественности".

Традиционно создавать иллюзию участия народа в подобных назначениях присылают подконтрольных политикам людей.

Напомним, из-за назначения Ирины Венедиктовой генпрокурором, временным главой ГБР стал замглавы Александр Соколов. И. о. директора бюро приступил к работе с 17 марта 2020-го года и тут же продолжил деятельность ведомства по противодействию проукраинским силам.