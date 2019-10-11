Сделали это вместе: гендир "Укроборонпрома" лишен доступа к гостайне

Абромавичус не прошел спецпроверку

После президентских и парламентских выборов к власти в Украине пришла команда, при которой ключевую должность в оборонке занял реформатор без успешных кейсов и доступа к государственной тайне.

Айварас Абромавичус, которого Зеленский посадил в кресло генерального директора концерна "Укроборонпром", работает, понятия не имея, какое вооружение и в каких масштабах производят заводы гиганта, а также что именно заказывает министерство обороны.

Вот уже больше месяца Абромавичус не может пройти спецпроверку, без которой по определению не должен занимать пост.

Об этом в ответе на запрос "Українських новин" заявили в СБУ:

"По состоянию на 03.10.2019 проверка в связи с допуском к государственной тайне генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса продолжается".

О том, что подобные проверки стоило бы проводить до назначения человека, история умалчивает. Более того, в случае отказа в доступе деятелю, он будет вынужден покинуть пост или же остаться номинальной и ничего не решающей фигурой.

Напомним, президент Украины назначил Абромавичуса гендиром "Укроборонпрома" 30 августа. С тех пор младореформатор отметился лишь рассказами о своих намерениях, а также подмял под себя "Укрспецэкспорт". Правда, управлять всем холдингом без доступа к секретной информации он не может.