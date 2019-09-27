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Абромавичус прибрал к рукам "Укрспецэкспорт"

18:00
Абромавичус вернул "Укрспецэкспорт" под свое крыло - фото 1
Абромавичус вернул "Укрспецэкспорт" под свое крыло

Поставленный командой Зеленского генеральным директором "Укроборонпрома" Айвазовских Абромавичус в пятницу, 27 сентября, подписал указ о возращении предприятия "Укрспецэкспорт" под контроль концерна.

Руководители Зе команды посчитали, что нужно перебросить крупнейшую компанию, занимающуюся продажей и поставками техники за границу, в состав "Укроборонпрома".

Абромавичус сменил глав "Укроборонпрома". Кто эти люди?

Сделали это под предлогом необходимости переписывания устава «спецэкспорта».

- Изменения в устав Государственной компании "Укрспецэкспорт", внесенные 19 августа 2019 предыдущим руководством концерна, наделяли компанию неприсущими ей полномочиями. Также существенно уменьшались рычаги влияния самого Концерна на деятельность "Укрспецэкспорта", - отметили в пресс-службе вверенного Абромавичусу ведомства.

Теперь же руководить компанией-экспортером оружия и военной техники будет не ее директор, а представители Зе команды.

Как известно, вывели из-под контроля "Укроборонпрома" "Укрспецэкспорт" по приказу экс-главы концерна Павла Букина, который перед своим уходом реформировал систему работы компании.

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Укроборонпром Айварас Абромавичус "Укрспецэкспорт" Новости Украина
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