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Дубинский разнес "бизнес-партнера" Путина Абромавичуса (ФОТО)

08:40
Абромавичус стал объектом атак Дубинского - фото 1
Абромавичус стал объектом атак Дубинского

Скандальный нардеп от "Слуги народа", который известен своей заказной и крайне топорной журналистской работой, пошел в атаку на главу "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

Судя по всему, кому-то из власть имущих крайне невыгодно, что столь важный пост будет занимать не добившийся успеха реформатор, поэтому с постоянно распространяющего фейки Дубинского и начали информационную движуху.

Без конкурса и эйчаров: Зе-команда ищет нового главу "Укоробронпрома"

Сам нардеп от "Слуги народа", которого называют человеком Коломойского, только лишь расшарил в Facebook информацию со своего сайта. В "расследовании" без каких-либо доказательств указано, что Абромавичус является "бизнес-партнером Путина". В общем и целом, гендир "Укроборонпрома" действительно владеет акциями стокгольмской компании Lobiu Sala AB, которой в свою очередь принадлежит холдинг East Capital. Именно там Абромавичус был управляющим партнером, а компания активно инвестирует баблишко в "Сбербанк РФ" и "Газпром".

Дубинский разнес 'бизнес-партнера' Путина Абромавичуса (ФОТО) - фото 187893

И хотя Абромавичус рассказывает о том, что акционером East Capital не является, в открытых документах цепочку от его е-декларации к компании проследить вполне возможно.

Дубинский разнес 'бизнес-партнера' Путина Абромавичуса (ФОТО) - фото 187894

После же публикации обиженный член Зе команды начал писать своему коллеге Дубинскому в Facebook с матерными обвинениями. Последний в долгу не остался, и продемонстрировал "лучшие качества" депутата нового поколения.

Чуть позже журналист-депутат приступил ко второй части информатаки и начал публиковать данные о том, что Абромавичус является гражданином Литвы.

Дубинский разнес 'бизнес-партнера' Путина Абромавичуса (ФОТО) - фото 187892

И все бы ничего, только и Абромавичус, и Дубинский - винтики одного механизма. Благодаря усилиям обоих, а также обвинениям предыдущей власти в коррупции, "слуги народа" получили полнейшую власть в стране, а бежавший с поста министра экономического развития реформатор возглавил "Укроборонпром".

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Айварас Абромавичус Александр Дубинский Укроборонпром Новости
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