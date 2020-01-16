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Счетная палата США объявила Трампа преступником

Вчера, 21:00
Импичмент Трампа приближается - фото 1
Импичмент Трампа приближается

Тучи над президентом США Дональдом Трампом сгущаются. Чиновникам фактически удалось доказать, что глава государства и его аппарат нарушили закон, когда заморозили военную помощь Украине ради получения личной выгоды американского лидера на предстоящих выборах.

В четверг, 16 января, на сайте Счетной палаты Штатов опубликовали сообщение о вынесении ведомством юридического решения о совершении Дональдом Трампом преступления.

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Чиновники пришли к выводу, что Административно-бюджетное управление нарушило закон, когда задержало около 214 миллионов долларов, предназначенных Министерством обороны США на помощь для усиления безопасности Украины. Поскольку выделение этих средств было внесено в бюджет, глава государства не имел никакого права замораживать деньги.

"Президент имеет узкие, ограниченные полномочия содержать ассигнования, которые предусмотрены Законом 1974 года о бюджете Конгресса. Точное исполнение закона не позволяет президенту заменять свои собственные политические приоритеты теми, которые Конгресс принял как закон. Административно-бюджетное управление задержало средства по политическим причинам, что не разрешено законом", - сказано в официальном сообщении Счетной палаты.

Напомним, американский президент, как утверждают разведчики и конгрессмены из "Демократической партии", осенью прошлого года давил на Владимира Зеленского, угрожая остановить материальную помощь Украине, если наши правоохранители не приступят к разбирательству о "коррупционных деяниях сына Байдена".

Из-за этого скандала, именуемого "Украинагейтом", к президенту США применили процедуру импичмента. Впрочем, довести ее до конца могут банально не успеть до следующих выборов.

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