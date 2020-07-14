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СБУ задержала одного из фигурантов пленок Ермака, который снимал брата главы ОПУ

19:00
Дмитрия Штанько задержали - фото 1
Дмитрия Штанько задержали

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что бойцы Службы безопасности по "внезапному" стечению обстоятельств упаковали Дмитрия Штанько, который записывал переговоры о незаконной деятельности младшего брата Андрея Ермака и его самого.

Почему фигурант скандальных пленок весьма быстро после возникновения скандала оказался подозреваемым в уголовном деле, догадаться не сложно.

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Скорее всего, Штанько попросту пытаются прижать с помощью сшитой уголовки для того, чтобы скандал о коррупции Ермака быстрее утих. Кроме того, давление на записывавшего переговоры с участием брата главы Офиса президента оказывали и другим путем. В мае двое неизвестных сожгли его мотоцикл.

Теперь же, как сообщает источник издания "РБК-Украина", на днях Штанько задержали якобы при получении 100 тысяч долларов от некоего предпринимателя. Он якобы требовал от него деньги за возврат изъятого полицейскими имущества.

Деталей операции по задержанию фигуранта пленок Ермака в данный момент нет. Известно лишь, что его обвиняют в мошенничестве.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком, предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и пообещал написать на него заявление в ГБР и СБУ.

Президент о раскрытии своего Свинарчука не сказал ни слова. На Банковой заявили, что "Зеленский не собирается реагировать на посты в соцсетях", хотя ранее гарант это прекрасно делал.

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Владимир Зеленский Андрей Ермак уголовное дело задержание СБУ Новости Украина
РБК-Украина
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