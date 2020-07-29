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СБУ задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве

11:29
СБУ задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве - фото 1
СБУ задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины задержала организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тыс долларов США.

В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле. Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а еще один обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка", - говорится в сообщении.

СБУ задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве - фото 203325

Как уточняет источник, после взрыва преступники прислали по адресу СБУ, МВД, других госорганов и СМИ требования финансового характера. В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинив ориентировочной стоимостью $ 500 000 на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

СБУ задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве - фото 203326

Позже правоохранители вычислили злоумышленников и провели 15 обысков по их месту жительства.

СБУ задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве - фото 203327

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Что было ранее?

Вечером 17 июля у столичной станции метро "Шулявская" прогремел взрыв. После обследования места ЧП, правоохранители установили, что взрыв произошел из-за детонации взрывчатки, заложенной в мусорную урну. Для безопасности окружающих взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов обнаружено не было.

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